Руис хочет заполучить бой с Уайлдером

Бывший чемпион мира был впечатлен выступлением «Бронзового бомбардировщика» против Фьюри

Фото: CBS Sports

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (34-2, 22 КО) поделился впечатлениями от боя Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) против Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), а также выразил желание сразиться с «Бронзовым бомбардировщиком». Слова «Разрушителя» приводит boxingnews24.com:

«Это был потрясающий бой. Они постоянно перехватывали инициативу, и было сложно предсказать победителя. Деонтей, у него сердце льва. Он не хотел сдаваться и постоянно шел вперед. Он падал, поднимался и продолжал драться. Все же нужно снять шляпу перед Тайсоном Фьюри, он сделал свою работу. Да, я хотел бы встретиться с Деонтеем. Мы оба являемся частью одной команды. Так что я не против разделить с ним ринг. Я уверен, что смогу победить его. Мы должны это сделать».

Следующий бой Руиса запланирован на декабрь этого года. Что касается Уайлдера, то он приходит в себя после поражения Фьюри и пока не возобновил тренировки.