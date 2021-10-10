Тренер Гассиева: «Не могу сказать, кто победит в бою Усик – Фьюри»
Руис: «Жду возможности подраться с Фьюри за пояс WBC»
Мексиканец ранее владел остальными чемпионскими титулами хэвивейта
10 октября 12:11
Фото: WBN
Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энди Руис (34-2, 22 KO) поделился мнением в интервью Youtube каналу Fight Hub TV о победе чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) в бою с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO).
Фьюри проделал отличную работу. Это его ночь, я не стану говорить ничего плохого. У меня были все титулы, кроме пояса WBC. Жду возможности подраться за него.
«Я был с семьей лишь 2 недели за полгода». Накануне боя с Уайлдером новорожденная дочь Фьюри в реанимации боролась за жизнь.
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