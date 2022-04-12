«Русский уголек!» Беринчик показал, что орки оставили после себя в Чернигове
Украинский боксер продолжает шокировать кадрами из освобожденных от рашистов городов
20:31
Денис Беринчик
Буквально на днях непобежденный украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО) показал кадры из Сумской области, откуда ранее изгнали орков. Теперь, судя по Instagram, боксер отправился в Чернигов:
«Вот такая колонна едет у нас на Чернигов в состав из четырех бусов, и, конечно же, танк. Полетели на Черниговщину!»
Далее Беринчик опубликовал кадры сожженной военной техники, прокомментировав так:
«Российский уголек!»
Ранее XSPORT.ua опубликовал интервью Игоря Суркиса, в котором он сравнил ЗСУ и армию рф.
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