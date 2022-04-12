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Стронгмен. Чемпионат Украины 2020

«Русский уголек!» Беринчик показал, что орки оставили после себя в Чернигове

Украинский боксер продолжает шокировать кадрами из освобожденных от рашистов городов
Бокс Профессиональный бокс
20:31
«Русский уголек!» Беринчик показал, что орки оставили после себя в Чернигове
Денис Беринчик

Буквально на днях непобежденный украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО) показал кадры из Сумской области, откуда ранее изгнали орков. Теперь, судя по Instagram, боксер отправился в Чернигов:

«Вот такая колонна едет у нас на Чернигов в состав из четырех бусов, и, конечно же, танк. Полетели на Черниговщину!»


Далее Беринчик опубликовал кадры сожженной военной техники, прокомментировав так:

«Российский уголек!»



Ранее XSPORT.ua опубликовал интервью Игоря Суркиса, в котором он сравнил ЗСУ и армию рф.

 

Источник: XSPORT
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Денис Беринчик

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