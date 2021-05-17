С Джошуа не сравнится. Все гонорары Тайсона Фьюри в профессиональной карьере

«Цыганский король» готовится получить свои первые действительно большие деньги

История

Тайсон Фьюри / Фото - Boxing News

150 миллионов долларов на двоих. Теперь всем понятно, почему переговоры по бою Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа длились настолько долго. В делах с большими деньгами спешка ни к месту.

Каждый из боксеров гарантированно заработает по 75 миллионов долларов. Еще британцы получат бонус от продажи платных трансляций. Общая сумма получится внушительная.

Мы уже собрали в одном материале все гонорары Джошуа в профессиональной карьере. Теперь самое время перейти к Фьюри. Правда, у него суммы намного скромнее.

Дебютировал «Цыганский король» в 2008 году. Тогда он уже в первом раунде нокаутировал. Гонорар за тот бой – 10 тысяч фунтов стерлингов.

Затем британец начал набивать себе рекорд и вскоре получил первый титульный шанс – бой за пояс чемпиона Великобритании против Джона Макдермота. В ринге пришлось провести все десять раундов – победа по очкам и 70 тысяч фунтов гонорара.

Вскоре Фьюри победил Макдермота в реванше, а затем провел первый бой против Дерека Чисоры. И вот, в 2013 году начались действительно большие бои.

Стив Каннингем, Джоуи Абель, Дерек Чисора 2, Кристиан Хаммер – четыре поединка, которые подвели Тайсона к определяющему бою в его карьере.

Стив Каннингем – 2013 год – рейтинговый бой

Победа нокаутом в седьмом раунде

Гонорар – 1,5 миллиона долларов

Джоуи Абель – 2014 год – рейтинговый бой

Победа техническим нокаутом в четвертом раунде

Гонорар – 2 миллиона долларов

Дерек Чисора – 2014 год – бой за пояса WBO International, EBU и чемпиона Великобритании

Победа после десятого раунда – угол Чисоры отказался продолжать бой

Гонорар – 12 миллионов долларов

Кристиан Хаммер – 2014 год – бой за пояс WBO International

Победа после восьмого раунда – угол Хаммера отказался продолжать бой

Гонорар – 5 миллиона долларов

Определяющий бой – это, конечно же, встреча с. Фьюри всячески пытался вывести украинца из себя перед поединком, а уже непосредственно в ринге сумел победить не только в плане психологии, но и в плане бокса.

Владимир Кличко – 2015 год – бой за пояс WBA, WBO IBF и IBО

Победа единогласным решением судей

Гонорар – 6 миллионов долларов

Но после этого подвига Фьюри не сумел развить успех – наоборот. Британец попал в глубочайшую яму, из которой, по его словам, мог и вовсе не выбраться. Но Тайсон все же нашел в себе силы и спустя два с половиной года вернулся в ринг и вышел на бой за пояс WBC.

Сефер Сефери – 2018 – рейтинговый бой

Победа после четвертого раунда – угол Сефери отказался продолжать бой

Гонорар – 2 миллиона долларов

Франческо Пьянета – 2018 год – рейтинговый бой

Победа по очкам

Гонорар – 2,5 миллионов долларов

Деонтей Уайлдер – 2018 год – бой за пояс WBC

Ничья раздельным решением судей

Гонорар – 7 миллионов долларов

Боксеры решили не спешить со вторым поединком. Фьюри взял паузу, в течение которой успел провести два боя в боксе. И один в реслинге. Просто сравните, где он заработал больше.

Том Шварц – 2019 год – бой за пояс WBO Inter-Continental

Победа техническим нокаутом во втором раунде

Гонорар – 7 миллионов долларов

Отто Валлин – 2019 год – рейтинговый бой

Победа единогласным решением судей

Гонорар – 10 миллионов долларов

Брон Строумэн – 2019 год – бой в профессиональном реслинге WWE

Победа – Строумэн не успел вернуться в ринг до счета «десять»

Гонорар – 15 миллионов долларов

И пока последний бой, который провел Тайсон Фьюри, это реванш с Деонтеем Уайлдером. Американец выглядел очень слабо в том поединке и проиграл даже без намека на какие-то шансы.

Деонтей Уайлдер – 2020 год – бой за пояс WBC

Победа техническим нокаутом в седьмом раунде

Гонорар – 28 миллионов долларов

Теперь ставки повышаются. И повышаются они серьезно. Огромный гарантированный гонорар за встречу с Джошуа уже есть. Но остановится ли Тайсон на этом?