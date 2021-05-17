С Джошуа не сравнится. Все гонорары Тайсона Фьюри в профессиональной карьере
150 миллионов долларов на двоих. Теперь всем понятно, почему переговоры по бою Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа длились настолько долго. В делах с большими деньгами спешка ни к месту.
Каждый из боксеров гарантированно заработает по 75 миллионов долларов. Еще британцы получат бонус от продажи платных трансляций. Общая сумма получится внушительная.
Мы уже собрали в одном материале все гонорары Джошуа в профессиональной карьере. Теперь самое время перейти к Фьюри. Правда, у него суммы намного скромнее.
Дебютировал «Цыганский король» в 2008 году. Тогда он уже в первом раунде нокаутировал Бела Джонюши. Гонорар за тот бой – 10 тысяч фунтов стерлингов.
Затем британец начал набивать себе рекорд и вскоре получил первый титульный шанс – бой за пояс чемпиона Великобритании против Джона Макдермота. В ринге пришлось провести все десять раундов – победа по очкам и 70 тысяч фунтов гонорара.
Вскоре Фьюри победил Макдермота в реванше, а затем провел первый бой против Дерека Чисоры. И вот, в 2013 году начались действительно большие бои.
Стив Каннингем, Джоуи Абель, Дерек Чисора 2, Кристиан Хаммер – четыре поединка, которые подвели Тайсона к определяющему бою в его карьере.
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Стив Каннингем – 2013 год – рейтинговый бой
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Победа нокаутом в седьмом раунде
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Гонорар – 1,5 миллиона долларов
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Джоуи Абель – 2014 год – рейтинговый бой
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Победа техническим нокаутом в четвертом раунде
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Гонорар – 2 миллиона долларов
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Дерек Чисора – 2014 год – бой за пояса WBO International, EBU и чемпиона Великобритании
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Победа после десятого раунда – угол Чисоры отказался продолжать бой
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Гонорар – 12 миллионов долларов
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Кристиан Хаммер – 2014 год – бой за пояс WBO International
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Победа после восьмого раунда – угол Хаммера отказался продолжать бой
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Гонорар – 5 миллиона долларов
Определяющий бой – это, конечно же, встреча с Владимиром Кличко. Фьюри всячески пытался вывести украинца из себя перед поединком, а уже непосредственно в ринге сумел победить не только в плане психологии, но и в плане бокса.
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Владимир Кличко – 2015 год – бой за пояс WBA, WBO IBF и IBО
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Победа единогласным решением судей
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Гонорар – 6 миллионов долларов
Но после этого подвига Фьюри не сумел развить успех – наоборот. Британец попал в глубочайшую яму, из которой, по его словам, мог и вовсе не выбраться. Но Тайсон все же нашел в себе силы и спустя два с половиной года вернулся в ринг и вышел на бой за пояс WBC.
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Сефер Сефери – 2018 – рейтинговый бой
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Победа после четвертого раунда – угол Сефери отказался продолжать бой
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Гонорар – 2 миллиона долларов
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Франческо Пьянета – 2018 год – рейтинговый бой
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Победа по очкам
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Гонорар – 2,5 миллионов долларов
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Деонтей Уайлдер – 2018 год – бой за пояс WBC
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Ничья раздельным решением судей
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Гонорар – 7 миллионов долларов
Боксеры решили не спешить со вторым поединком. Фьюри взял паузу, в течение которой успел провести два боя в боксе. И один в реслинге. Просто сравните, где он заработал больше.
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Том Шварц – 2019 год – бой за пояс WBO Inter-Continental
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Победа техническим нокаутом во втором раунде
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Гонорар – 7 миллионов долларов
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Отто Валлин – 2019 год – рейтинговый бой
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Победа единогласным решением судей
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Гонорар – 10 миллионов долларов
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Брон Строумэн – 2019 год – бой в профессиональном реслинге WWE
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Победа – Строумэн не успел вернуться в ринг до счета «десять»
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Гонорар – 15 миллионов долларов
И пока последний бой, который провел Тайсон Фьюри, это реванш с Деонтеем Уайлдером. Американец выглядел очень слабо в том поединке и проиграл даже без намека на какие-то шансы.
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Деонтей Уайлдер – 2020 год – бой за пояс WBC
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Победа техническим нокаутом в седьмом раунде
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Гонорар – 28 миллионов долларов
Теперь ставки повышаются. И повышаются они серьезно. Огромный гарантированный гонорар за встречу с Джошуа уже есть. Но остановится ли Тайсон на этом?