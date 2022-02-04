С ним можно будет договориться. Потенциальный претендент на пояс Усика признался, что взял бы отступные

Деньги и бой с «абсолютом» – зачем отказываться

Даниель Дюбуа / Фото: Boxing Scene Британский супертяж Даниэль Дюбуа (17-1, 16 KO) в интервью Boxing Social ответил на вопрос о том, взял бы он отступные, которые предлагались Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), чтобы отойти от боя с Александром Усиком (19-0, 13 KO):

Я бы взял отступные, предполагаю. Так еще и подраться с победителем. Почему бы и нет. Давайте дождемся, когда я попаду в такую ситуацию. Тогда еще раз пораскину мозгами. Конечно же, хотелось бы, чтобы в таком случае ситуация была более понятной. Отметим, что вскоре Дюбуа может выйти на украинца. Он может провести поединок с «регулярным» чемпионом WBA Тревором Брайаном (21-0, 15 KO) за звание официального претендента на пояс Всемирной боксерской Ассоциации, которым в данный момент владеет Усик. Напомним, что Даниэль не исключает победы Джошуа в реванше.

Олег Шумейко-младший