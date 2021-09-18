«Саша поймает его или поймается сам». Прогноз Редкача на бой Усик – Джошуа

Главный поединок осень состоится совсем скоро

Фото: Instagram Ивана Редкача

Украинский боксер Иван Редкач в Instagram дал прогноз на бой между соотечественником Александром Усиком (18-0, 13 КО) и чемпионом мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Редкач считает, что бой точно не продлится отведенные 12 раундов. Кто-то из боксеров обязательно закончит его досрочно.

Букмекеры, кстати, разделяют точку зрения Редкача.

До боя Усик – Джошуа осталось совсем немного. Накануне стало известно, что в углу украинца будет находиться Анатолий Ломаченко – прекрасная новость для Усика.

