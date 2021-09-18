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«Саша поймает его или поймается сам». Прогноз Редкача на бой Усик – Джошуа

Главный поединок осень состоится совсем скоро
Бокс Профессиональный бокс
18 сентября 17:29
«Саша поймает его или поймается сам». Прогноз Редкача на бой Усик – Джошуа
Фото: Instagram Ивана Редкача

Украинский боксер Иван Редкач в Instagram дал прогноз на бой между соотечественником Александром Усиком (18-0, 13 КО) и чемпионом мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Редкач считает, что бой точно не продлится отведенные 12 раундов. Кто-то из боксеров обязательно закончит его досрочно.

Букмекеры, кстати, разделяют точку зрения Редкача.

До боя Усик – Джошуа осталось совсем немного. Накануне стало известно, что в углу украинца будет находиться Анатолий Ломаченко – прекрасная новость для Усика.


Сергей Остапенко
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Теги

Иван Редкач Александр Усик Энтони Джошуа

Комментарии 1

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18 сентября 2021г. 17:46
Что за Барби на фото вверху?
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