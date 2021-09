До мегафайта Усик – Джошуа осталась неделя

Фото: Facebook Александра Усика

До самого ожидаемого поединка этой осени, а может и вообще 2021 года остался ровно неделя.

25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в ринге сойдутся бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усика (18-0, 13 КО) и действующий обладатель трех мировых титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Бой пройдет в рамках хэвивейта. На кону будут стоять титулы британца.

Мировая боксерская общественность уже просто сошла с ума. Из каждого угла доносятся мнения о грядущем мегафайте, о котором не высказался только ленивый.

