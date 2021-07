Усик пообещал, что Украина победит Англию на Евро. Английские болельщики высмеяли и оскорбили боксера

Говорят, что и в футболе, и в боксе они возьмут верх

Александр Усик / Фото - Boxing Scene

Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф Евро. Но на этом команда Андрея Шевченко не остановилась – обыграла Швецию и пробилась в 1/4 финала.

Там придется встретиться с грозным соперником, главным фаворитом турнира сборной Англии, которая хоть и не показывает яркий футбол, но обладает впечатляющим кадровым потенциалом.

И это противостояние Украины против Англии должно стать не единственным в 2021 году. В сентябре эти страны должны сойтись, правда, не на футбольном поле, а в боксерском ринге.

Контракт все еще не подписан, но о поединке Александр Усик – Энтони Джошуа уже говорят открыто и в голос. Украинец должен получить титульный шанс в супертяжелом весе. Но, помимо своей победы, он хочет увидеть победу и команды Шевченко. Боксер даже предупредил соперников:

«Sorry England, Ukraine will beat you. Ukraine in the champion».

То ли случайно, от незнания языка, то ли специально, для большей обсуждаемости, Усик допустил грубую ошибку в этих двух предложениях. Слова Ukraine in the champion должны были звучать как Ukraine is the champion. То есть, не Украина в чемпионе, а Украина – чемпион. Но это так, мелочи.

А теперь давайте о том, как англичане отреагировали на заявление украинца. Twitter Sky Sports Boxing поделился видео-обращением. И началось…

«При всем уважении, вынуждены не согласиться».

We respectfully disagree... pic.twitter.com/KDY0dOiVhY — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) June 30, 2021

Комментарии можно поделить на несколько подгрупп. Представители первой попросту начали перечить – верят в победу только своей команды:

«Англия против Украины»:

England vs Ukraine pic.twitter.com/qFIkdiVnSd — UK BOXING (@UK_ProBoxing) June 30, 2021

«Только в мечтах, дружище».

«Не могу ничем помочь, но мне нравится этот парень».

«Оу, ОК. Спасибо, что сказал».

«Извини, но Украина проиграет».

«Я тебе не верю».

«Это будет звучать достаточно глупо, когда вас победят».

«Украина против Англии. Футбол: Англия. Бокс: Украина. 1:1».

«Кто-то скажите Усику, что it’s coming home».

Некоторые решили напомнить Усику о том, что ему еще предстоит бой с Джошуа. Ну и, стоит ли уточнять, что большинство предрекают победу Энтони. Большинство, но не все:

«Украина победит Англию. Усик побьет Джошуа».

«Не могу представить, что Украина победит Англию. Но я могу представить, как он победит Джошуа. Только перебоксировав его – а Усик это может. Нокаутировать на сможет, он слишком мал для супертяжа».

«Англия размажет Украину где-то 4:0 или около того, ну а потом Джошуа размажет и тебя».

«Было бы прикольно, если бы Усик вышел в качестве центрального защитника».

«Усик продолжай мечтать и Джошуа размажет тебя».

«Извини, но Джошуа тебя побьет, дружище».

«Прости, дружище, Джошуа побьет тебя».

«Это парень, которого Джошуа в сентябре нокаутирует».

«Усик, ты облажаешься два раза за один год».

«Усик играет свою роль, я это уважаю. Но больше внимания на бой с Джошуа. Особенно если Украина действительно победит».

«Мне нравится Усик, но в этот момент он ошибается. Кстати, пожалуйста, не убегай от Джошуа все 12 раундов».

Еще два парня оценили акцент украинца. Первый выступил с предложением – другой взялся за исполнение:

«У него четкий акцент из танцевальных песен 90-х».

А вот и микс с ритмом из 90-х:

Usyk I am feel 90s dance mix. pic.twitter.com/aH7IQUuckp — Simon Tobias (@flydnb) June 30, 2021

Ну и еще парочка решили просто заняться оскорблениями украинского боксера. Не очень красиво с их стороны:

«Вижу, его два передние зуба до сих пор сохраняют социальную дистанцию».

«Между ними можно уместить двухэтажный автобус».

«Промежуток между зубами до сих пор шириной в милю».

«Этот парень может работать в Доме призраков».

«У него всегда дерьмовая прическа».

«Драго из реального мира».

«Сумка для мячей с головой арахиса».

«LOL, звучит так, будто ему уже сотрясли голову».

Англичане, как всегда, уверенны в себе. Остается только напомнить сколько раз сборная их великой футбольной страны выигрывала Евро. Ноль. Удачи, друзья.