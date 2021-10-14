Шелестюк: «Запрашивал бой с Турманом»
Бронзовый призер Олимпийский игр-2012 в Лондоне Тарас Шелестюк рассказал о карьерных планах:
«Мой последний поединок, я боксировал с Луисом Вероном. Он был сотый или 110-й в рейтинге BoxRec, что в принципе хорошо для возвращения было. И бой хороший был, у него был опыт любительский. Хороший бой получился. После простоя мы не ищем легких соперников.
Я хочу боксировать с хорошими соперниками, как я боксировал в любителях с лучшими, так и в профессионалах хочу боксировать с лучшими. Хочу чувствовать этот кайф, драйв, адреналин от того, что соперник может тебя побить. И тебе нужно готовиться лучше.
Это заставляет тебя выглядеть лучше в ринге, готовиться серьезнее, придает больше концентрации, чем когда боксируешь с тем, кто ниже тебя уровнем, и ты не растешь.
Те бои, о которых мне говорил бывший промоутер, с Китом Турманом и Крисом Алгиери, я запрашивал отчет, что они вели переговоры и это не пустые слова. Но они мне ответили, что не должны мне ничего предоставлять. Такая ситуация».
В последний раз Шелестюк боксировал 31 января 2020 года. В его весе – полусреднем – чемпионами мира являются Теренс Кроуфорд (WBO), Эррол Спенс (WBC, IBF) и Йорденис Угас (WBA).
Накануне боксер подписал контракт с новой промоутерской компанией, а также анонсировал возвращение в ринг, которое состоится 17 октября.
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