Шелестюк: «Запрашивал бой с Турманом»

Фото: Bad Left Hook

Бронзовый призер Олимпийский игр-2012 в Лондоне Тарас Шелестюк рассказал о карьерных планах:

Я хочу боксировать с хорошими соперниками, как я боксировал в любителях с лучшими, так и в профессионалах хочу боксировать с лучшими. Хочу чувствовать этот кайф, драйв, адреналин от того, что соперник может тебя побить. И тебе нужно готовиться лучше.

Это заставляет тебя выглядеть лучше в ринге, готовиться серьезнее, придает больше концентрации, чем когда боксируешь с тем, кто ниже тебя уровнем, и ты не растешь.

Те бои, о которых мне говорил бывший промоутер, с Китом Турманом и Крисом Алгиери, я запрашивал отчет, что они вели переговоры и это не пустые слова. Но они мне ответили, что не должны мне ничего предоставлять. Такая ситуация».