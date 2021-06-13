Апперкот от «Украинского Халка». Шевадзуцкий нокаутировал очередного оппонента
Шевадзуцкий о Ломаченко: «Его постепенно выучивают, готовятся, ему каждый раз сложнее»
Игорь уверен, что в хорошей физической готовности Василий будет побеждать
17:48
Игорь Шевадзуцкий / Фото: Инстаграм
Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (8-0, 8 КО) рассказал, почему легковес Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в последнем бою не показал присущий себе яркий стиль бокса.
«Поймите, это же нереально делать в каждом поединке. Люди ведь его постепенно выучивают, под него конкретно готовятся – ему каждый раз сложнее боксировать.
Я уверен, то Вася в хорошей физической форме и сможет показать свой лучший бокс. Поэтому, однозначно, Вася должен быть там победителем».
Полный текст интервью с Шевадзуцким.
Игорь также рассказал, чего ожидает в поединке Александра Усика и чемпиона мира по трем версиям Энтони Джошуа.
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