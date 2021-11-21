«Шикарный бой Кроуфорда». Абсолютный чемпион мира выдал порцию похвалы потенциальному сопернику

Теренс Кроуфорд / Фото: Getty Images

Абсолютный чемпион в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 KO) в интервью Youtube-каналу Boxing Social поделился мнением о поединке Теренса Кроуфорда (38-0, 29 KO) и Шона Портера (31-4-1, 17 KO):



Но Теренс выжидал и дождался своего момента. Заряжал удары по корпуса на подходе, пару раз Шону прилетел хук в щеку – шикарный бой Кроуфорда.

В какой-то момент бой меня настолько захватил, что я и перестал вести счет. Я закончил на том, что Портер был немного впереди, а потом просто получал удовольствие.