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«Сіла птаха». Жена Виталия Кличко исполнила украинскую песню

Наталия Кличко в Германии выступает с концертами в поддержку Украины
Бокс Профессиональный бокс
12:56
«Сіла птаха». Жена Виталия Кличко исполнила украинскую песню
Виталий Кличко вместе с супругой Натальей

Супруга мэра Киева Виталия Кличко – Наталия исполнила известную украинскую песню «Сіла птаха» («Чарівна скрипка») и разместила видео в Instagram-аккаунте. Отметим, что жена легендарного боксера сейчас находится в Германии, где активно участвует в акциях против войны в Украине, а также в благотворительных концертах.



 Ранее XSPORT.ua огласил сумму, которую удалось собрать экс-невесте Владимира Кличко – американской актрисе Хайден Панеттьери в помощь украинцам на передовой.


Источник: XSPORT
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Виталий Кличко

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