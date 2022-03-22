«Сіла птаха». Жена Виталия Кличко исполнила украинскую песню
Наталия Кличко в Германии выступает с концертами в поддержку Украины
12:56
Виталий Кличко вместе с супругой Натальей
Супруга мэра Киева Виталия Кличко – Наталия исполнила известную украинскую песню «Сіла птаха» («Чарівна скрипка») и разместила видео в Instagram-аккаунте. Отметим, что жена легендарного боксера сейчас находится в Германии, где активно участвует в акциях против войны в Украине, а также в благотворительных концертах.
Ранее XSPORT.ua огласил сумму, которую удалось собрать экс-невесте Владимира Кличко – американской актрисе Хайден Панеттьери в помощь украинцам на передовой.
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