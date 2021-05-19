Синепупов: «В бою за звание чемпиона Украины ставку нужно делать на Бабича»
Известный украинский тренер Андрей Синепупов высказался о предстоящем вечере бокса промоутерской компании Champion Boxing Promotion, который состоится в Киеве 19 мая.
Наставник высказался в интервью порталу Luckypunch о возвращении зрителей на трибуны и самых интересных боях.
«Хочу увидеть хороший вечер бокса. У нас запланировано 11 пар. Хочу выделить, должно быть хорошее противостояние, в бою Дениса Коренева, Дмитрия Зубко и бой за звание чемпиона Украины в супертяжелом весе. Были подобраны хорошие соперники.
В главном событии нужно делать ставку на нашего боксера – Александра Бабича.
В данный момент организовать вечер бокса очень тяжело. Понимаем тяжелую ситуацию, в которой сложно привлечь спонсоров, боксеров, нашлись люди, которые помогли с финансами.
Бои со зрителями – это совершенно другой оттенок. Очень рады, что закончился карантин, и мы можем провести бои при полных трибунах».
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