Синепупов: «В бою за звание чемпиона Украины ставку нужно делать на Бабича»

Андрей Синепупов / фото - скриншот

Известный украинский тренер Андрей Синепупов высказался о предстоящем вечере бокса промоутерской компании Champion Boxing Promotion, который состоится в Киеве 19 мая.

Наставник высказался в интервью порталу Luckypunch о возвращении зрителей на трибуны и самых интересных боях.

В главном событии нужно делать ставку на нашего боксера – Александра Бабича.

В данный момент организовать вечер бокса очень тяжело. Понимаем тяжелую ситуацию, в которой сложно привлечь спонсоров, боксеров, нашлись люди, которые помогли с финансами.

Бои со зрителями – это совершенно другой оттенок. Очень рады, что закончился карантин, и мы можем провести бои при полных трибунах».