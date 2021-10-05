Сиренко: «Будет интересно, сможет ли Усик в реванше адаптироваться под новую манеру Джошуа»

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Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) поделился мнением о победе соотечественника Александра Усика (19-0, 13 КО) в Лондоне над местным боксером и теперь бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):

Я не думаю, что Александр будет менять что-то (перед реваншем – прим. XSPORT.ua), потому что его тактика была выигрышной. Сейчас будет стоять задача у Джошуа показать нечто другое и быть более активным, более агрессивным. Будет интересно, сможет ли Александр адаптироваться под это манеру и снова победить».