Сиренко: «Очень хорошо поднялся в рейтингах после боя с Устиновым»
Сиренко: «Будет интересно, сможет ли Усик в реванше адаптироваться под новую манеру Джошуа»
Украинский боксер не ожидал, что Александр победит британца на его территории
13:15
Фото: facebook.com/b1boxing
Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) поделился мнением о победе соотечественника Александра Усика (19-0, 13 КО) в Лондоне над местным боксером и теперь бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):
«Такой результат я не ожидал. Я как бы верил в победу Александра, но мне было тяжело предугадать, что ему дадут победу по очкам, потому что Джошуа – местный чемпион и победить местного чемпиона на его стадионе было очень круто.
Я не думаю, что Александр будет менять что-то (перед реваншем – прим. XSPORT.ua), потому что его тактика была выигрышной. Сейчас будет стоять задача у Джошуа показать нечто другое и быть более активным, более агрессивным. Будет интересно, сможет ли Александр адаптироваться под это манеру и снова победить».
В этом же интервью Сиренко рассказал о том, как нокаутировалроссиянина Александра Устинова, а также ответил на вопрос, готов ли он боксироватьс Усиком.