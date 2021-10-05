Украинский нокаутер высказался на тему возможного боя против Усика

Владислав Сиренко не стал делать громких заявлений

Фото: facebook.com/b1boxing

Перспективный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) высказался на тему возможного боя против чемпиона мира WBA, WBO, IBF Александра Усика (19-0, 13 КО):

«Знаете, говорить о таких вещах сейчас не имеет никакого смысла, потому что все меняется. Мы можем только фантазировать. Мне нужно добраться до звания претендента, ему нужно завоевать еще один титул или отстоять в реванше все остальные свои титулы против Джошуа. Если я буду вынужден выходить в ринг, то я должен выходить в ринг с любым человеком, кто бы это не был».

Напомним, в последнем бою Сиренко брутально нокаутировал опытного россиянина. Действия украинца вызвали большой резонанс в сети. Недавно боксер ответил всем критикам.

Одним из тренеров Сиренко является известный американский специалист Джеймс Али Башир, который считает, что его подопечный уже готов боксировать с лучшими супертяжеловесами планеты.