Джо Смит-младший победил Стива Джеффрарда. Как это было
Смит-младший и Джеффрард взвесились накануне очного противостояния
Титульный поединок состоится в Вероне
15 января 10:58
Смит-младший и Джеффрард / Фото - dailynationtoday.comЧемпион мира по версии WBO в полутяжелом дивизионе Джо Смит-младший (27-3, 21 КО) и претендент на его титул Стивен Джеффрард (18-2, 12 КО) успешно прошли процедуру взвешивания перед поединком, который состоится на арене Turning Stone Resort & Casino в Вероне (штат Нью-Йорк), США.
Вес 32-летнего Смита перед первой защитой титула составил 174,25 фунта (79 кг), 31-летний Джеффрард показал на весах 173,5 фунта (78,7 кг).
Напомним, Джеффрард лишь неделю назад согласился заменить заразившегося коронавирусом Каллума Джонсона.
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 06:00.
Превью поединка Смит-младший – Джеффрард от XSPORT.
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