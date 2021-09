Соперник преспективного украинца накинулся на него прямо во время битвы взглядов

Скриншот

25 сентября украинский полусредневес Максим Продан (19-0-1, 15 КО) проведет бой против албанца Флориана Марку (8-0, 6 КО) в андеркарде поединка Александр Усик – Энтони Джошуа.

Накануне между боксерами состоялась первая битва взглядов. И, судя по всему, соперник украинца находится в очень нервном состоянии. Марку не понравилось, как Продан стоял перед ним, и поэтому он атаковал его еще до выхода в ринг.

TEMPERS FLARE BETWEEN PRODAN & MARKU



Fair to say there is no love lost between Maxim Prodan & @FlorianMarku92 as words were exchanged before a shove at the face-to-face



