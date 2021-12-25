Соперник проспекта из К2: «Не ожидал, что в Украине столкнусь со столь необъективным судейством»

Фото: K2 Promotions

Полусредневес Сагадат Рахманкул (8-3, 6 КО) в Instagram сделал пост, в котором посетовал на необъективное судейское решение в бою против Василия Чеботаря (10-0, 3 КО).

Поединок состоялся в вечер бокса организованном украинской промоутерской компанией K2 Promotions, на контракте у которой находится Чеботарь:

Конечно, я не ожидал, что в Украине столкнусь со столь необъективным судейством. Когда обговаривали условия контракта с украинской стороной, нас уверяли, что судейство будет максимально объективным и непредвзятым, однако на практике все вышло совсем иначе.

Я убежден, что победил в этою бою, сделал достаточно для победы. В эти дни я получаю множество сообщений со словами поддержки от наших братьев из Украины. Они также разделяют мое мнение относительно судейства и просят прощение за случившееся. Спасибо вам за такое отношение ко мне и поддержку! Я всегда выступаю за честное и справедливое судейство. В спорте должен побеждать сильнейший, жаль, что иногда в дело вступают судьи».