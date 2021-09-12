Спарринг-партнер Усика: «Александр не прощает ошибок»

Захожий помогает украинцу готовиться к бою против Энтони Джошуа

Фото: boxingnews

Спарринг-партнер Александра Усика (18-0, 13 КО), украинский супертяжеловес Александр Захожий (15-0, 11 КО) рассказал о подготовке Усика к бою против чемпиона мира WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО):

То, что Александр набирает вес для супертяжелой категории, как-то сказывается на его работе ног? Не теряется ли эта знаменитая легкость и скорость?

Я не заметил, чтобы он стал медленнее, потому что сам все время хочу набрать вес. И понимаю, что когда у тебя 100 или 103 кг – это так особо не чувствуется. Я считаю, что по скорости он остался таким же, как и был.

Но у вас рост 207 см, поэтому и лишний килограмм может не так ощущаться. А какой бы вы хотели вес?

Наверное, где-то 120 кг. Вот Кличко выходили в ринг с весом 112 кг, при том, что они на 9 см ниже меня. Сейчас у меня вес 115-117, но, считаю, что все еще худоват и могу набирать. Но как Усик сказал, набирать надо качественно, чтобы мышечная масса была нормальная. Нужно все делать постепенно. Поэтому за последние два года у меня прибавилось килограмм 8-10.

Удар у Усика с набранными килограммами стал тяжелее?

Все знают, что большого усилия не надо, чтобы послать в нокдаун человека. Просто нужен точный удар. Но, конечно, у него удар стал сильнее. У любого человека свыше 100 кг хорошо ощущаются удары. Ну, и Усик – очень выносливый. Поэтому я не скажу, что Джошуа будет легко.

Насколько быстро и легко Усик адаптируется под ваш рост? Все-таки Джошуа тоже будет выше.

Мне кажется, что он уже привык боксировать с большими соперниками. Даже когда шла подготовка к Тони Беллью, а британец не под 2 метра, то у Усика в лагере были высокие ребята. И нормально будет себя чувствовать в бою с Джошуа. С первого раунда, думаю, адаптируется и будет понимать, что делает.

Все говорят про преимущество Энтони Джошуа в антропометрии.

Просто все смотрят на Джошуа, что он – здоровый парень. И знают, что в поединках с большими ребятами те, кто поменьше, берут перекрываются, поджимают и бьют. Но, как сказать, чтобы не обидеть (смеется)... Есть разные маленькие люди – есть те, которых тяжело поджать и которые могут сами накидать. Саша – очень неудобный соперник. В спарринге с ним ты понимаешь, что нельзя ошибаться. Только думаешь где-то выкинуть ленивый удар и отдохнуть, как он сразу подхватывает и не дает тебе это сделать. Неправильно выкинул удар – он тебе два-три в ответ накинул. Не прощает ошибок.

Бой Джошуа – Усик состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». Бывший чемпион мира Александр Гвоздик считает, что Усику стоит предложить Джошуа высокий темп поединка и тогда он будет иметь шанс на успех. Другой британец Тайсон Фьюри и вовсе заявил, что украинец может нокаутировать действующего чемпиона.

Напомним, на сайте XSPORT будет доступна прямая трансляция боя Усик – Джошуа.