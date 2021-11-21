Портер рассказал о своей главной мотивации в бою с Кроуфордом
Стали известны судейские оценки до момента остановки боя Кроуфорд – Портер
Шон имел шансы выиграть у Теренса, если бы забрал последние два раунда
21 ноября 08:58
Теренс Кроуфорд побеждал / Фото: ESPN
После завершения поединка чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда
(38-0, 29 КО) и претендента Шона Портера
(31-4-1, 17 КО) были оглашены судейские оценки на момент остановки в 10-м раунде.
Оценки после 9-го раунда: 86:85, 87:84, 86:85 – Кроуфорд.
Напомним, в равном поединке Кроуфорду удалось дважды отправить Портера в нокдаун, после чего команда Шона остановила бой.
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