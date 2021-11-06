«Ставлю на Канело, но верю в Планта». Джозеф Паркер дал прогноз на предстоящий бой

Поединок за все титулы среднего веса состоится уже 7-го ноября

Джозеф Паркер / фото - Getty Images

7 ноября в Лас-Вегасе состоится бой за звание абсолютного чемпиона второго среднего веса между Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО) и Калебом Плантом (21-0, 12 КО).

Экс-чемпион хэвивейта Джозеф Паркер в интервью YouTube каналу Pro Boxing Fans дал свой прогноз на этот бой, заявив, что, несмотря на явную позицию андердога, Плант сможет дать Канело достойное сопротивление.

«Это будет отличный бой. Очевидно, что большинство поставит на Канело, и я в том числе. Он сейчас настоящий зверь в боксе.

Но мне все равно будет интересно посмотреть, что ему предложит Калеб Плант. Мне кажется, что он закатит настоящий бой. Верю, что он может победить мексиканца».

Напомним, Плант пообещал умирающей дочери стать чемпионом мира.

Прогноз на бой Канело – Плант.

Онлайн трансляция боя Сауль Альварес - Калеб Плант. Начало – 7-го ноября, в 07:00.