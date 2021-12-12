Стивенсон: «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу»

Американец высказался о потенциальном поединке между украинцем и австралийцем

Шакур Стивенсон / фото - boxingscene.com Обладатель титула WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (17-0, 9 КО) в интервью ESPN заявил, что после победы над Ричардом Комми (30-4, 27 КО) титулованный легковес Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) должен встретиться с ним, а не с абсолютным чемпионом своего дивизиона Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО). «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу, так как мы знаем, что стилистически Василий лучше, чем Джордж. Но если он сразится со мной, то некоторые люди могут поставить на него, на другие - на меня. Это практически бой с равными шансами. У него была возможность подраться за все пояса. Я считаю, что на данном этапе его карьеры ему следует смотреть в сторону денежных боев. Пусть зарабатывает по максимуму, потому что он не будет боксировать вечно». Василий Ломаченко в одностороннем бою выиграл у Ричарда Комми.

Рене Тер Велде