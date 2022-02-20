Арум: «Вальдес и Стивенсон – два лучших бойца своего дивизиона в мире»
Стивенсон поддел Вальдеса накануне поединка, напомнив о допинге мексиканца
Две допинг-пробы Оскара показали наличие запрещенных веществ
21:25
Фото: Twitter
Чемпион WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (17-0, 9 KO) в своем Twitter подколол предстоящего соперника, обладателя титула WBC Оскара Вальдеса (30-0, 23 KO):
Эй, чемпион. Позаботься о том, чтобы твой кофе был чистым. Мы не хотим повторение ситуации с чаем снова и снова.
Hey champ make sure yo coffee is clean.. We don’t want the tea situation to happen all over again https://t.co/7fzT1XZ00r— Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) February 20, 2022
Напомним, что Стивенсон раскритиковал решение разрешить Вальдесу защищать пояс после проваленных допинг-тестов.
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