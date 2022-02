Стивенсон поддел Вальдеса накануне поединка, напомнив о допинге мексиканца

Фото: Twitter

Чемпион WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (17-0, 9 KO) в своем Twitter подколол предстоящего соперника, обладателя титула WBC Оскара Вальдеса (30-0, 23 KO):



Эй, чемпион. Позаботься о том, чтобы твой кофе был чистым. Мы не хотим повторение ситуации с чаем снова и снова.

Hey champ make sure yo coffee is clean.. We don’t want the tea situation to happen all over again https://t.co/7fzT1XZ00r