Стивенсон разбил Херринга в бою за чемпионский титул WBO
Стивенсон после победы над Херрингом бросил вызов чемпиону WBC
Шакур хочет объединить пояса дивизиона
10:24
Шакур Стивенсон / Фото: Twitter
Новоявленный чемпион WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (17-0, 9 KO), поделился эмоциями после победы над Джеймелом Херрингом (23-3, 11 KO) и рассказал о дальнейших планах:
Джеймел – отличный боец. Он крутой. Он жесткий, сильный и обученный парень, но сегодня я просто был лучше. Теперь, наконец, когда мы перестали быть соперниками, я могу сказать, что люблю его. Скажите его жене, что я не хочу проблем.
Хочется сказать спасибо Тиму Брэдли. Он критиковал меня, называл скучным, поэтому на этот раз я хотел повеселиться. И хотел показать свою силу, что у меня и получилось.
Для меня сейчас имеет смысл только один бой. Вальдесу пора перестать прятаться. А нам пора объединить дивизион. Давайте же сделаем это!
Напомним, что последняя защита титула WBC Оскара Вальдеса (30-0, 23 KO) завершилась неоднозначной победой.
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