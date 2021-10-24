Стивенсон после победы над Херрингом бросил вызов чемпиону WBC

Шакур Стивенсон / Фото: Twitter

Новоявленный чемпион WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (17-0, 9 KO), поделился эмоциями после победы над Джеймелом Херрингом (23-3, 11 KO) и рассказал о дальнейших планах:



Хочется сказать спасибо Тиму Брэдли. Он критиковал меня, называл скучным, поэтому на этот раз я хотел повеселиться. И хотел показать свою силу, что у меня и получилось.

Для меня сейчас имеет смысл только один бой. Вальдесу пора перестать прятаться. А нам пора объединить дивизион. Давайте же сделаем это!