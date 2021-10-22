Бывший тренер Кличко и Усика объяснил, почему лучшие легковесы избегают Ломаченко
Стивенсон после завоевания чемпионского титула намерен подраться с Ломаченко
Американец не недооценивает украинца, но уверен в своих силах
13:39
Василий Ломаченко / Фото: ESPN
Чемпион в полулегкой весовой категории Шакур Стивенсон (16-0, 8 KO) заявил об амбициозных планах в случае победы над обладателем титула WBO
во втором полулегком дивизионе Джеймелом Херрингом (23-2, 11 KO):
В идеале после победы над Херрингом я бы хотел подраться с Ломаченко. Главным образом я бы выбрал его, потому что понимаю, насколько он хороший боец. Я знаю, что после боя с Лопесом для него придумали много оправданий. Они говорили, что он слишком мелкий, чтобы выступать в легком весе. Я дерусь во втором полулегком весе. Я покорю этот дивизион, так что в конечном итоге Ломаченко будет для меня хорошим соперником здесь, ведь он доминировал во втором полулегком весе, был его лидером.
Я чувствую, что было бы прикольно подраться с таким соперником, как Ломаченко, и превзойти Теофимо. Я хочу не просто выиграть первые восемь раундов, а побеждать его с первого по 12-й раунд, затмив Лопеса.
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