Стивенсон после завоевания чемпионского титула намерен подраться с Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: ESPN

Чемпион в полулегкой весовой категории Шакур Стивенсон (16-0, 8 KO) заявил об амбициозных планах в случае победы над обладателем титула WBO во втором полулегком дивизионе Джеймелом Херрингом (23-2, 11 KO):



Я чувствую, что было бы прикольно подраться с таким соперником, как Ломаченко, и превзойти Теофимо. Я хочу не просто выиграть первые восемь раундов, а побеждать его с первого по 12-й раунд, затмив Лопеса.