Сторона Фьюри в недоумении. Хирн нарушил условия контракта – о бое еще нельзя было сообщать

Фрэнк Уоррен недоволен поведением промоутера Энтони Джошуа

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Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Фото - The Sun

Это не совсем официально, но максимально понятно – Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри подписали контракт на два боя. В 2021 году мы увидим два потрясающих сражения, одно из которых точно будет за звание абсолютного чемпиона мира.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн разболтал всему свету – стороны обоих боксеров дали согласие и подкрепили его подписями. Но сторона Фьюри от этого не в восторге. Фрэнк Уоррен включился в эфир TalkSPORT и заявил – Хирн не имел права раскрывать эту информацию:

«Мы все подписали контракт, что не будет никаких объявлений, только если мы решим сделать его совместным. И вот, вчера появилась эта новость. Мы совершенно не довольны этому, но произошло то, что произошло. Уже ничего не поделать».

Мы получили информацию о подписании контракта, но куда важнее детали – где и когда. По мнению известного журналиста и инсайдера Дэна Рафаэля, пока нет денег от желающих принять у себя бой – боя не будет. Уоррен подтвердил: главный вопрос – это место проведения поединка:

«Нам предстоит еще длинный путь. Нужно определиться с местом проведения поединка. У нас есть пара вариантов, к которым мы присматриваемся. Я поверю, что нам удалось организовать этот бой только тогда, когда они выйдут в ринг. Нам еще нужно поработать, но все трудятся во благо одного. Мы действуем сообща, выбирая место боя».

Но не только место и дата проведения поединка беспокоят болельщиков. В какой форме сейчас находится Фьюри, который хвастается пивными рекордами и говорит о том, что забросил тренировки? Готов ли он сразу же после почти полуторагодового простоя выйти на самый большой поединок в карьере? Промоутер Тайсона успокоил – промежуточный бой никому не интересен:

«Тайсон не боксировал уже больше года. Вы можете держать себя в хорошей форме, но только тогда, когда знаете зачем это – нет лучше мотивации, чем выходить в ринг. Надеюсь, не будет никаких разогревочных боев. Сейчас главная цель – найти арену для проведения поединка».

For all the marbles #FuryJoshua pic.twitter.com/hwK8f2dQ34 — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) March 15, 2021

Ну и немного слов от Уоррена о том, действительно ли это самый интересный поединок среди всех, которые можно организовать:

«У Джошуа есть пояса WBA, WBO и IBF, у Фьюри – WBC. Впервые в истории все четыре пояса будут стоять на кону поединка в супертяжелом весе. Это самый большой поединок британского бокса. У него нет конкурентов – никогда не было ничего лучше. Я был задействован в нескольких больших поединках в последние годы, но они даже в одном ряду с этим боем не стоят. И это касается не только Британии. Сейчас весь мир только о том и говорит: «Что? Где? Когда?» Надеюсь, все будет хорошо, и мы получим то, чего все так хотят».

Если бой сорвется уже после объявления о подписании контракта, то болельщики этого не поймут и не простят. Но, на самом деле, когда на кону стоят 100-миллионные гонорары, то, кажется, ни одна из сторон не заинтересована в том, чтобы что-то пошло не так.

Вроде как, даже наоборот – все работают сообща и пытаются организовать бой, который действительно хочется увидеть всем. Даже Александру Усику, который, судя по всему, стал намного ближе к поединку с Джо Джойсом. А, учитывая то, что у Джошуа и Фьюри контракт все же на два года, ближе и к статусу чемпиона мира. И уже не в крузервейте, а в королевском, супертяжелом весе.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, XSPORT.ua