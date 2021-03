Сторона Фьюри в недоумении. Хирн нарушил условия контракта – о бое еще нельзя было сообщать

Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Фото - The Sun

Это не совсем официально, но максимально понятно – Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри подписали контракт на два боя. В 2021 году мы увидим два потрясающих сражения, одно из которых точно будет за звание абсолютного чемпиона мира.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн разболтал всему свету – стороны обоих боксеров дали согласие и подкрепили его подписями. Но сторона Фьюри от этого не в восторге. Фрэнк Уоррен включился в эфир TalkSPORT и заявил – Хирн не имел права раскрывать эту информацию:

Мы получили информацию о подписании контракта, но куда важнее детали – где и когда. По мнению известного журналиста и инсайдера Дэна Рафаэля, пока нет денег от желающих принять у себя бой – боя не будет. Уоррен подтвердил: главный вопрос – это место проведения поединка:

Но не только место и дата проведения поединка беспокоят болельщиков. В какой форме сейчас находится Фьюри, который хвастается пивными рекордами и говорит о том, что забросил тренировки? Готов ли он сразу же после почти полуторагодового простоя выйти на самый большой поединок в карьере? Промоутер Тайсона успокоил – промежуточный бой никому не интересен:

For all the marbles #FuryJoshua pic.twitter.com/hwK8f2dQ34