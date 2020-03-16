Детали контракта и депрессия Тайсона. Что может сорвать мега-бой Фьюри – Джошуа

Сейчас у команд есть 30 дней, чтобы согласовать все условия

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Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Фото - talkSPORT

Эта новость взорвала мир спорта. Действительно, не только бокса, а всего спорта. Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри и их команды подписали контракт на бой.

С 1999 года в супертяжелом весе не было абсолютного чемпиона мира. Тогда Леннокс Льюис во втором поединке победил Эвандера Холифилда и объединил свой пояс WBC с титулами WBA и IBF, принадлежавшими американцу. Абсолютного чемпиона в эпоху четырех поясов не было ни разу.

И вот, линейный чемпион, обладатель титулов WBC иThe Ring Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и собравший у себя пояса WBA, WBO IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) подписали контракт на бой.

Но с одной оговоркой.

Стороны подписали контракт на бой, а теперь им еще необходимо согласовать важные детали – место и дату проведения поединка. ESPN процитировал свой источник из Top Rank, который ведет дела Фьюри в США:

«Ожидается, что мы сможем найти дату и место боя, приемлемые для обоих бойцов. У нас есть 30 дней с даты подписания, иначе сделка будет расторгнута».

Не поспешил ли Эдди Хирн аккуратно объявить о поединке, не согласовав все детали? Аккуратно – это в разговоре с журналистами, при чем и Sky Sports, и ESPN. Но ни Matchroom Boxing, ни Top Rank никаких заявлений не делали. Есть информация, но она еще не совсем официальная. Так – причина для громкой новости.

The contract is signed



Anthony Joshua’s promoter Eddie Hearn tells @MarkKriegel a deal has been signed for Joshua to face @Tyson_Fury in a two-fight series. pic.twitter.com/AAlvMdM6ey — ESPN Ringside (@ESPNRingside) March 15, 2021

Один из топовых журналистов, пишущих о боксе Гарет Дэвис считает, что, действительно, Хирн либо рискует, либо полностью уверен в своих действиях:

«То, что он вышел и заявил о подписании контракта значит, что все согласились на два боя и на разделение гонораров по озвученной схеме. Но теперь важно разобраться с датой и местом боя. Сейчас у команд есть 30 дней, чтобы согласовать эти детали контракта. Часики тикают. Это не так уж много времени. А если не удастся согласовать бой, который уже анонсирован, который уже назван лучшим, самым денежным, величайшим в истории британского бокса, то это будет провал. Я позвонил Фьюри, а он мне ответил: «Пока нечего сказать». Им нужно договориться еще о многих вещах, прежде чем мы сможем точно сказать: «Да, этот бой будет».

IT'S ON



Tyson Fury and Anthony Joshua have agreed to a two-fight deal to unify the world heavyweight titles, per @MarkKriegel



Date and venue to be confirmed. pic.twitter.com/iJ0IiCKMai — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) March 15, 2021

О поединке заявил именно Хирн. Сторона Фьюри пока никоим образом не это все не реагировала. Впрочем, промоутер Джошуа, как мы писали, дал комментарий и Sky Sports, и ESPN, а это представители двух разных лагерей. Так что, равновесие, вроде как, присутствует. Хотя, Дэвис считает, что не все так однозначно:

«Я уверен, что Арум и Фьюри не очень довольны от этого анонсирования. Произошел резкий скачок вперед. Но Эдди не пошел бы на этот шаг, если бы за кулисами не происходило нечто определяющее. Может они и договорили, что о бое объявит Хирн лично. А, может быть, он просто проговорился, когда был в Америке. Думаю, он украл ход. Я не говорю, что он совершил ошибку. Может и нет. Может, наоборот, этот шаг только ускорит развитие событий, ну и уже начнет раскручивать бой по всему миру. Эта новость ведь стала настоящей бомбой. Люди сразу же захотели больше информации. Может, Хирн сделал это для того, чтобы показать: «Я выложил то, что имею, теперь ребята будут вынуждены вновь начать общаться».

Я не думаю, что бой может сорваться. Просто еще есть достаточно подводных камней, которых нужно преодолеть на пути к пустыням Аравийского полуострова, где, думаю, и состоится бой».

Что там у Фьюри? Хирн считает, что его разговоры об опустошении пивных магазинов и прекращении тренировок – это просто начало психологического противостояния. Дэвис не стал этого отрицать, но напомнил, что Тайсон заметно набрал вес после второго боя с Деонтеем Уайлдером:

«Он сейчас весит в районе 120-127 кг. Но ему все еще нужно пройти 12 недель тренировочного лагеря. Какой-то вес в его время уйдет. Он определено расстроен из-за того, что контракт на бой все еще не подписан. Но подобные переговоры занимают много времени. Мы слышим слова Тайсона: «Я начинаю понемногу впадать в депрессию». И по этому поводу я начинаю переживать. Но, думаю, все будет в порядке».

Бой Фьюри – Джошуа еще не согласован полноценно. Если бы это было так, то мы уже получили бы реакции обоих боксеров, обоих промоутеров и промоутерских компаний. Но пока о поединке пишем только мы – журналисты.

В сторону проведения поединка сделан огромнейший шаг – все стороны дали на него добро. Но, обычно зло кроется в деталях. Не хотелось бы, чтобы у нас отобрали то, что уже пообещали. Вот только коронавирусное время приучило – ничего постоянного нет. Да и Тайсон Фьюри – это не самый надежный человек на планете.

Так что пока находимся в режиме ожидания. Ожидания крупнейшего из всех возможных на данный момент поединков.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, XSPORT.ua