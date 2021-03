Детали контракта и депрессия Тайсона. Что может сорвать мега-бой Фьюри – Джошуа

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Фото - talkSPORT

Эта новость взорвала мир спорта. Действительно, не только бокса, а всего спорта. Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри и их команды подписали контракт на бой.

С 1999 года в супертяжелом весе не было абсолютного чемпиона мира. Тогда Леннокс Льюис во втором поединке победил Эвандера Холифилда и объединил свой пояс WBC с титулами WBA и IBF, принадлежавшими американцу. Абсолютного чемпиона в эпоху четырех поясов не было ни разу.

И вот, линейный чемпион, обладатель титулов WBC иThe Ring Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и собравший у себя пояса WBA, WBO IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) подписали контракт на бой.

Но с одной оговоркой.

Стороны подписали контракт на бой, а теперь им еще необходимо согласовать важные детали – место и дату проведения поединка. ESPN процитировал свой источник из Top Rank, который ведет дела Фьюри в США:

Не поспешил ли Эдди Хирн аккуратно объявить о поединке, не согласовав все детали? Аккуратно – это в разговоре с журналистами, при чем и Sky Sports, и ESPN. Но ни Matchroom Boxing, ни Top Rank никаких заявлений не делали. Есть информация, но она еще не совсем официальная. Так – причина для громкой новости.

The contract is signed Anthony Joshua’s promoter Eddie Hearn tells @MarkKriegel a deal has been signed for Joshua to face @Tyson_Fury in a two-fight series. pic.twitter.com/AAlvMdM6ey

Один из топовых журналистов, пишущих о боксе Гарет Дэвис считает, что, действительно, Хирн либо рискует, либо полностью уверен в своих действиях:

IT'S ON



Tyson Fury and Anthony Joshua have agreed to a two-fight deal to unify the world heavyweight titles, per @MarkKriegel



Date and venue to be confirmed. pic.twitter.com/iJ0IiCKMai