«Рыжий лев» хочет закрыть Редкачу рот. Эпатажный украинец предложил Красюку готовить контракт на поединок
«Страх – это реакция, а смелость – решение». Редкач поделился фото с Пакьяо
Украинец помогает филиппинской легенде в подготовке к предстоящему поединку
10:45
Иван Редкач / Фото: Thriller
Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) опубликовал в своем Instagram изображение с Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO). Напомним, что украинец работает в тренировочном лагере экс-чемпиона мира в семи весовых категориях:
Мэнни Пакьяо готов. Страх – это реакция, а смелость – решение.
Пакьяо 21 августа проведет поединок с Йорденисом Угасом (26-4-0, 12 KO).