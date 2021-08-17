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«Страх – это реакция, а смелость – решение». Редкач поделился фото с Пакьяо

Украинец помогает филиппинской легенде в подготовке к предстоящему поединку
Бокс Профессиональный бокс
10:45
«Страх – это реакция, а смелость – решение». Редкач поделился фото с Пакьяо
Иван Редкач / Фото: Thriller

Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) опубликовал в своем Instagram изображение с Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO). Напомним, что украинец работает в тренировочном лагере экс-чемпиона мира в семи весовых категориях:

Мэнни Пакьяо готов. Страх – это реакция, а смелость – решение.

Пакьяо 21 августа проведет поединок с Йорденисом Угасом (26-4-0, 12 KO).

Олег Шумейко-младший
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Теги

Иван Редкач Мэнни Пакьяо

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