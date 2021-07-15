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Супертяжеловес, но не Усик. ESPN определил лучшего боксера 2020 года

«Цыганский король» получил награду на премии ESPY
Бокс Профессиональный бокс
08:50
Супертяжеловес, но не Усик. ESPN определил лучшего боксера 2020 года
Тайсон Фьюри / Фото: Celeb Doko

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) признан лучшим боксером 2020 года на премии ESPY от ESPN.

За календарный год «Цыганский король» провел один поединок. В феврале Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO), завоевав чемпионский пояс.

Третий поединок Фьюри – Уайлдер должен был состояться в середине июля, но был перенесен на октябрь из-за коронавируса у британца.

Олег Шумейко-младший
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Тайсон Фьюри

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