Альварес: «Я сейчас на вершине и приложу все усилия, чтобы победить Планта»
Сын Пакьяо тренируется вместе с лучшим боксером мира и одним из лучших тренеров
Эммануэль Пакьяо-младший готовится к началу карьеры
11:50
Фото: ABS-CBN News
Эммануэль Пакьяо-младший, сын легендарного боксера Мэнни Пакьяо, намерен вскоре начать карьеру в боксе, однако пока неизвестно – в профессиональном или любительском.
Готовится к этому Эммануэль вместе с лучшим боксером мира независимо от весовых категорий Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО), а также его тренером Эдди Рейносо.
Manny Pacquiao's son Emmanuel Pacquiao Jr learning from Canelo Alvarez and Eddy Reynoso…— Michael Benson (@MichaelBensonn) October 14, 2021
[ Jay Tan] pic.twitter.com/73UC93IeER
Напомним, Мэнни Пакьяо недавно завершил карьеру, а затем официально зарегистрировался кандидатом в президенты Филиппин.
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