Тейлор отреагировал на поражение Лопеса

Джош Тейлор / Фото: The Sun

Абсолютный чемпион первого полусреднего веса Джош Тейлор (18-0, 13 KO) отреагировал в своем Twitter на поражение Теофимо Лопеса (16-1, 12 KO) от Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO):



The result says it all. Don’t kick a man while he’s down