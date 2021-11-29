А ведь над Ломаченко за такое насмехался. Поражение Лопеса списывают на травму
Тейлор отреагировал на поражение Лопеса
Абсолютный чемпион не прибегнул к трэштоку
12:27
Джош Тейлор / Фото: The Sun
Абсолютный чемпион первого полусреднего веса Джош Тейлор (18-0, 13 KO) отреагировал в своем Twitter на поражение Теофимо Лопеса (16-1, 12 KO) от Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO):
Результат говорит сам за себя. Не хочу добивать парня, который уже лежит на земле.
The result says it all. Don’t kick a man while he’s down— Josh Taylor (@JoshTaylorBoxer) November 28, 2021
Отец Лопеса все еще уверен, что его сын подерется с Тейлором.