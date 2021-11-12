Тим Цзю: «Я побью Иноуэ где-до в середине боя»
Тим Цзю и Такеши Иноуэ провели дебютную дуэль взглядов накануне очного боя
Поединок в первом среднем весе состоится в Сиднее
13:50
Тим Цзю и Такеши Иноуэ / Фото - TwitterАвстралийский претендент на титул чемпиона мира в первом среднем дивизионе Тим Цзю (19-0-0, 15 KO), и его оппонент, японец Такеши Иноуэ (17-1-1, 10 KO), впервые провели дуэль взглядов перед очным противостоянием.
Напомним, поединок между Иноуэ и Цзю состоится 17 ноября в Сиднее.
В августе этого года Тим стал обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Брайан Кастаньо.
Цзю-младший в июле в третьем раунде нокаутировал Стива Спарка (12-2, 11 KO).
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