«Тоттенхэм» в социальных сетях подогревает интерес к бою Усик – Джошуа

Фото: пресс-служба «Тоттенхэма»

Футбольный клуб «Тоттенхэм» в Twitter сделал несколько постов, посвященных будущему бою между чемпионом мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

One month to go... #DestinationTottenham pic.twitter.com/oCKHmAspDO