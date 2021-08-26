«Тоттенхэм» в социальных сетях подогревает интерес к бою Усик – Джошуа

Накануне британец посетил домашнюю арену «шпор», на которой состоится поединок

Фото: пресс-служба «Тоттенхэма»

Футбольный клуб «Тоттенхэм» в Twitter сделал несколько постов, посвященных будущему бою между чемпионом мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).





Бой Джошуа – Усик состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма».



Ранее бывший британский чемпион мира Дэвид Хэй заявил, что Джошуа нокаутирует Усика джебом. Энтони же не стал разбрасываться столь громкими словами.

Впрочем, без разницы, кто победит в бою Усик – Джошуа, ведь их обоих нокаутирует Деонтей Уайлдер – это недавнее заявление тренера «Бронзового бомбардировщика».