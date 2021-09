Транслятор боя Усик – Джошуа показал топ-моменты карьеры украинца

Фото: Facebook Александра Усика

Официальный транслятор боя Александр Усик (18-0, 13 КО) – Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) DAZN показал нарезку топ-моментов в карьере украинского боксера.

Can Usyk add another 'Top Moment' on September 25th against Anthony Joshua? pic.twitter.com/jtYrYQkRr5