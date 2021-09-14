Тренер Белфорта советует Холифилду больше никогда не драться

Эвандер Холифилд / Фото: Sky Sports

Тренер бывшего чемпиона UFC Витора Белфорта (1-0, 1 КО) Дерик Сантос прокомментировал победу в боксерском поединке против 58-летней легенды Эвандера Холифилда (44-10-2, 29 КО). Слова специалиста приводит портал mmajunkie.usatoday.com.



План заключался в том, чтобы боксировать и проводить больше раундов. Все же я понимаю, что когда боец находится в ринге, то в определенный момент может забыть о плане. Просто он почувствовал момент и понял, что нужно выключать своего оппонента.

Я бы хотел, чтобы Витор дольше боксировал. Показал публике, что он умеет и что является техничным боксером. Но вы не можете жаловаться, поскольку победа есть победа. Я очень уважаю Холифилда и надеюсь, что с его здоровьем все в порядке».