Тренер Белфорта советует Холифилду больше никогда не драться
Тренер бывшего чемпиона UFC Витора Белфорта
(1-0, 1 КО) Дерик Сантос прокомментировал победу в боксерском поединке против 58-летней легенды Эвандера Холифилда (44-10-2, 29 КО). Слова специалиста приводит портал mmajunkie.usatoday.com.
«Не уверен, что Эвандер должен еще драться. Надеюсь, за этот бой он заработал достаточно денег и больше никогда не согласится на подобную авантюру. Я очень сильно уважаю Холифилда. Он был великолепен в течение всей карьеры и по-прежнему остается великим боксером.
План заключался в том, чтобы боксировать и проводить больше раундов. Все же я понимаю, что когда боец находится в ринге, то в определенный момент может забыть о плане. Просто он почувствовал момент и понял, что нужно выключать своего оппонента.
Я бы хотел, чтобы Витор дольше боксировал. Показал публике, что он умеет и что является техничным боксером. Но вы не можете жаловаться, поскольку победа есть победа. Я очень уважаю Холифилда и надеюсь, что с его здоровьем все в порядке».
Напомним, ранее Атлетическая комиссия отказалась признавать результат боя Белфорт – Холифилд.