Промоутер Ломаченко уверен, что организовать бой с Камбососом удастся
Тренер Дэвиса: «Мы ждем боя с Ломаченко»
Келвин Форд отметил интерес к украинскому экс-чемпиону мира
10:22
Джервонта Дэвис / Фото - sportscastingНаставник обладателя регулярного титула WBA в легком дивизионе Джервонты Дэвиса (26-0, 24 КО), Келвин Форд, в интервью YouTube-каналу ESNEWS заявил, что его подопечный заинтересован в поединке против экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (16-2, 11 КО).
«Мы ждем этого боя. Как я говорил, это будет шахматная партия. Я не знаю, рискнет ли Лома сразиться с «Танком», но, честно говоря, это был бы мегафайт. Это поединок, которого ждут болельщики».
«Я не знаю, против кого будет следующий бой. Им всем необходимо биться друг с другом. Я слышал, что Шакур Стивенсон пытается подраться с Ломаченко».
Напомним, в последнем бою Ломаченко деклассировал Ричарда Комми, в то время как Дэвис «на тоненького» прошел Исаака Круса.
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