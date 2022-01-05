Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»

Розье отметил, что точные удары ганца наносили серьезный вред украинцу

Ломаченко и Комми / Фото: WBC

Тренер экс-чемпиона мира в легком весе Ричарда Комми (30-4, 27 KO) Андре Розье предположил, почему Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) просил остановить бой после нокдауна в седьмом раунде:



Я посчитаю так: когда кто-то делает что-то в этом роде, он пытается любым способом уйти побыстрее. Я не думаю, что это была бравада с его стороны, но факты говорят о том, что он пропускал удары в бою. Были моменты, когда Ричард попадал по нему, и я видел, как Ломаченко слегка сгибался. Он думал: «Позвольте мне закончить бой, пока этот парень не попал еще раз», вот и все. Я думаю, что это была игра на публику. Он такой: «Эй, пожалуйста, давайте остановим это сейчас, чтобы мне не пришлось иметь с этим дело дольше».

Напомним, что Лома находится на четвертом месте в обновленном рейтинге WBA.