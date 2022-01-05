В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Розье отметил, что точные удары ганца наносили серьезный вред украинцу
11:30
Ломаченко и Комми / Фото: WBC
Тренер экс-чемпиона мира в легком весе Ричарда Комми (30-4, 27 KO) Андре Розье предположил, почему Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) просил остановить бой после нокдауна в седьмом раунде:
Я посчитаю так: когда кто-то делает что-то в этом роде, он пытается любым способом уйти побыстрее. Я не думаю, что это была бравада с его стороны, но факты говорят о том, что он пропускал удары в бою. Были моменты, когда Ричард попадал по нему, и я видел, как Ломаченко слегка сгибался. Он думал: «Позвольте мне закончить бой, пока этот парень не попал еще раз», вот и все.
Я думаю, что это была игра на публику. Он такой: «Эй, пожалуйста, давайте остановим это сейчас, чтобы мне не пришлось иметь с этим дело дольше».
Напомним, что Лома находится на четвертом месте в обновленном рейтинге WBA.