Стоило ли добивать? Видео нокдауна в бою Ломаченко – Комми

Фото: Getty Images

Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) в одностороннем поединке выиграл у Ричарда Комми (30-4, 27 КО).

При этом бой мог закончиться гораздо раньше. В седьмом раунде Ломаченко отправил Комми в нокаут, однако затем не стал добивать ганца. Бытует мнение, что, таким образом, Ломаченко навредил и себе, и Комми.

Видео нокдауна:

Down goes Commey



The Ringside Cam of @VasylLomachenko’s masterful work #LomaCommey pic.twitter.com/hKFVaIory4