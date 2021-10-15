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Тренер Кроуфорда – о бое Плант – Альварес: «Калебу не стоило подписывать контракт. Он, бл**ь, связался не с тем парнем»

Макинтайр уверен в уничтожение американца в бою за статус абсолютного чемпиона
Бокс Профессиональный бокс
08:09
Тренер Кроуфорда – о бое Плант – Альварес: «Калебу не стоило подписывать контракт. Он, бл**ь, связался не с тем парнем»
Калеб Плант / Фото: twitter.com/sweethandsplant

Тренер полусредневеса Теренса Кроуфорда (37-0, 28 KO) Брайан Макинтайр заявил, что чемпион мира по версии IBF в суперсреднем весе Калеб Плант (21-0, 12 KO) не ровня лидеру рейтинга pound-for-pound Саулю Альваресу (56-1-2, 38 KO):

Калеб не должен был подписывать контракт на этот бой. Не должен был… Он, бл**ь, связался не с тем парнем.

Пресс-конференция получилась дикой. Но эта хр**ь должна была произойти, учитывая, как они вели себя до этого. Бой должен получиться хорошим, хотя, в конце концов, Канело сломает его и, возможно, нокаутирует.

После победы над Плантом Канело хочет продолжить творить историю.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Калеб Плант Сауль Альварес

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