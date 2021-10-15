Альварес рассказал о возможном варианте продолжения карьеры после боя с Плантом
Тренер Кроуфорда – о бое Плант – Альварес: «Калебу не стоило подписывать контракт. Он, бл**ь, связался не с тем парнем»
Макинтайр уверен в уничтожение американца в бою за статус абсолютного чемпиона
08:09
Калеб Плант / Фото: twitter.com/sweethandsplant
Тренер полусредневеса Теренса Кроуфорда (37-0, 28 KO) Брайан Макинтайр заявил, что чемпион мира по версии IBF в суперсреднем весе Калеб Плант (21-0, 12 KO) не ровня лидеру рейтинга pound-for-pound Саулю Альваресу (56-1-2, 38 KO):
Калеб не должен был подписывать контракт на этот бой. Не должен был… Он, бл**ь, связался не с тем парнем.
Пресс-конференция получилась дикой. Но эта хр**ь должна была произойти, учитывая, как они вели себя до этого. Бой должен получиться хорошим, хотя, в конце концов, Канело сломает его и, возможно, нокаутирует.
После победы над Плантом Канело хочет продолжить творить историю.
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