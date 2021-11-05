Белью: «Джошуа будет раздражать, что его списали со счетов в реванше с Усиком»
Тренер Пакьяо предложил Джошуа сотрудничество
Перед реваншем с Усиком у британца куча предложений от специалистов
13:14
Энтони Джошуа / Фото: Twitter Джошуа
Известный тренер Фредди Роуч в интервью Youtube каналу iFL TV заявил, что не прочь подготовить Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) к реваншу с Александром Усиком (19-0, 13 KO):
Конечно. Он знает, где находится мой зал. Я не прочь потренировать такого боксера. Ему только нужно прийти домой. Мы станем домом для него.
Усик объяснил, чем его привлекает бой с Тайсоном Фьюри.