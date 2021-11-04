Усик заглядывает за спину Джошуа: «Не всегда хорошо думать о другом сопернике…»

Украинский чемпион рассказал, чем ему нравится Тайсон Фьюри

Фото: Facebook Усика

Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) признался, что задумывает над боем против обладателя титула WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО), несмотря на то, что впереди у него реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Слова украинского боксера приводит The Independent:

«Конечно, это не всегда хорошо думать о другом сопернике, чем тот, с которым у тебя следующий бой, но вот что мне нравится в Тайсоне, так это его боксерская компетентность. Стилистически, он очень техничный. Обученный премудростям ринга. Думаю, будет хороший бой. Мне придется выступить на пике способностей».

В марте украинец проведет реванш с Джошуа, а затем сможет претендовать на бой против Фьюри.

А уже после этого украинец хочет перейти в другую весовую категорию.