Тренер Уайта объяснил, за счет чего Диллиан победит Фьюри
Хавьер Миллер, тренер британского супертяжеловеса Диллиана Уайта (28-2, 19 КО), объяснил, за счет его подопечный может победить чемпиона мира WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО). Слова Миллера приводит boxingscene.com:
«Диллиан способен работать джебом с любым соперником. Многие парни, с которыми боксировал Тайсон Фьюри, не обладают таким же превосходным джебом, как Диллиан Уайт. Но я уже говорил, что не желаю дискредитировать какого-либо бойца, поскольку люблю бокс, и мне не нравится этим заниматься.
Я лишь знаю, что у меня есть на руках. Диллиан может побить любого из этих парней. Вокруг него собралась очень крепкая команда, и запомните – у Диллиана зверский аппетит. Ему еще не доводилось проходить, через что прошли другие. Уайт хочет как можно быстрее вернуться в ринг.
У него еще не было шанса подраться за титул чемпиона мира или выиграть его. Он очень голодный боец и невероятно опасен. Ну и конечно же, чрезвычайно уверен в себе».
Уайт должен стать следующим соперником Фьюри, но их бой пока официально не подтвержден. Тем не менее, промоутер Диллиана уже знает, где должен пройти поединок.
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