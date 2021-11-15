Тренер Уайта объяснил, за счет чего Диллиан победит Фьюри

Фото: Getty Images

Хавьер Миллер, тренер британского супертяжеловеса Диллиана Уайта (28-2, 19 КО), объяснил, за счет его подопечный может победить чемпиона мира WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО). Слова Миллера приводит boxingscene.com:

Я лишь знаю, что у меня есть на руках. Диллиан может побить любого из этих парней. Вокруг него собралась очень крепкая команда, и запомните – у Диллиана зверский аппетит. Ему еще не доводилось проходить, через что прошли другие. Уайт хочет как можно быстрее вернуться в ринг.

У него еще не было шанса подраться за титул чемпиона мира или выиграть его. Он очень голодный боец и невероятно опасен. Ну и конечно же, чрезвычайно уверен в себе».