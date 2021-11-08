Трэшток или он серьезно в это верит? Логан Пол пообещал нокаутировать Майка Тайсона

Логан Пол / Фото: Twitter Логана

Ютубер Логан Пол (0-1) считает, что в потенциальном поединке с Майком Тайсоном выйдет из ринга победителем:



Я отвечаю, что, черт побери, побил бы Майка Тайсона. Если люди хотят увидеть этот бой, то я это сделаю. Конечно, я могу выдержать его удар. Он слишком старый. Впрочем, у меня рефлексы как у молодого и быстрого кота. Я не спешу умирать, поэтому попытаюсь избежать его ударов любой ценой. А так мне плевать, ведь он слишком старый.

В бою с Флойдом никто не понимал, как я могу продержаться до конца. Но я не просто продержался, а еще и внес его в свою коллекцию хайлайтов! Нет причин, почему я не могу победить Тайсона. Он стареет, возраст сказывается на всех. Сколько Тайсону лет, 56? Что произойдет в нашем бою? Я выйду и нокаутирую его.