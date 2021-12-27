Три возможных соперника Усика, если заглянуть в рейтинги боксерских организаций

С кем придется боксировать украинцу, в случае обязательных защит

Фото: Facebook Александра Усика

Украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) владеет титулами WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе. Его следующим соперником станет британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), а вот чего ожидать после – неизвестно.

У каждой организации существуют свои рейтинги, согласно которым определяются обязательный претенденты. Рано или поздно украинцу придется защищать пояса от лидеров рейтингов.

Мы решили заглянуть в рейтинги, чтобы сообщить вам имена боксеров, которые в будущем могут стать соперниками Усика.

В рейтинге WBA первое место занимает француз Даниель Дюбуа (17-1, 16 КО). Единственное поражение в карьере 24-летний боксер потерпел от Джо Джойса (13-0, 12 КО), который, кстати, является лидером рейтинга WBO и уже давно грезит поединком против Усика.

Что касается IBF, то в их рейтинге первая позиция вакантна, а на втором месте располагается Чарльз Мартин (28-2-1, 25 КО). Он вполне может подняться на первую строчку, если 1 января выиграет у кубинского ветерана Луиса Ортиса.

Напомним, еще один вариант для Усика – спуститься в крузервейт, чтобы провести поединок мечты против самого популярного боксера современности Сауля Альвареса.