У Фьюри есть два возможных соперника на следующий бой, но все его мысли сейчас об Усике

Драться придется весной, и пока точно не с украинцем

Мнение

Тайсон Фьюри / Фото - Getty Images

Не успел Тайсон Фьюри остыть после третьего поединка против Деонтея Уайлдера, как ему приходится уже определяться, что делать дальше. Обладая титулом WBC и статусом супертяжа №1 в мире, «Цыганский король» чрезвычайно близок к званию абсолюта, учитывая то, что все пояса сейчас собраны в руках только двух боксеров. То есть, от исторического статуса Фьюри отделяет только один бой. И эту возможность нужно не упустить, как это случилось летом с поединком против Энтони Джошуа.

Однако есть одно «но». Александр Усик пока что недоступен. Украинцу в первой половине 2022 года предстоит провести реванш с Энтони Джошуа, и о поединке за звание асболюта пока что можно на заикаться. Хорошая новость для Фьюри состоит в том, что титулы WBA, WBO, IBF точно не пойдут по рукам, и у них останется один владелец, но дотянуться до них можно будет не ранее осени 2022 года. А, значит, нужен еще один промежуточный бой. Скорее всего, это будет обязательная защита.

Первым номером рейтинга WBC на данный момент является Диллиан Уайт, но, похоже, сам «Цыганский король» не хочет боя против него. Более того, свое звание обязательного претендента «Боди Снэтчер» должен был отстоять в поединке против Отто Валлина, но в последний момент бой сорвался из-за травмы британца. Уайт рассчитывает проскочить эту стадию и весной выйти сразу против Фьюри, но такой вариант пока что выглядит очень сомнительно.

Фьюри и Уайт могут подраться только в Великобритании / Фото - Sky Sports Фьюри и Уайт могут подраться только в Великобритании / Фото - Sky Sports

Второй вариант – Джо Джойс. Но пока что окончательного решения нет и близко даже и по нему.

«С кем подерется Фьюри дальше – решать только Фьюри, – говорит промоутер британца Боб Арум. – Если бой будет в Великобритании, думаю, что Уайт будет хорошей возможностью, как и Джойс».

Несмотря на срыв боя против Валлина Уайт продолжает оставаться «временным чемпионом» по версии Совета. Диллиан призывал организацию «усилить» его позиции в переговорах, но сейчас этого особо и не нужно: WBC еще раньше постановил, что именно против «временного» чемпиона дальше должен драться Фьюри. Единственное исключение – если удастся договорится о поединке за звание абсолюта против Усика. Но сейчас это невозможно даже в теории.

Джо Джойс / Фото - Sky Sports Джо Джойс / Фото - Sky Sports

Арум считает, что вывеска Фьюри – Уайт была бы очень привлекательна в Великобритании, но все еще сомневается по поводу статуса Диллиана и ждет дополнительных разъяснений от WBC.

Джойс – вариант в каких-то смыслах даже получше для Фьюри. Непобедимый британец в последних боях остановил крепких Даниэля Дюбуа и Карлоса Такама, но сейчас он является клиентом промоутера Фрэнка Уоррена, который работает и с Фьюри. Вот для него это не лучшая перспектива – выпускать своего перспективного бойца против своего же чемпиона мира и главного бриллианта.

По большому счету, Аруму сейчас все равно, с кем будет драться Фьюри. Чтобы срубить побольше денег важно одно – чтобы бой против соотечественника прошел в Великобритании.

«Очень, очень важно, чтобы Тайсон, проведший свои последние пять боев в США, вернулся и подрался в Великобритании. Он британец, у него много поклонников в Великобритании, и если он проведет бой в королевстве, а затем вернется в США, он привезет с собой 10 тысяч британцев».

Другой важный вопрос – дата поединка. Арум не хочет, чтобы бой Фбюри совпал с проведением «Мартовского безумия» в студенческом баскетболе, поэтому отстаивает вариант с серединой апреля.

«Фрэнк Уоррен едет в Манчестер, чтобы встретиться с Фьюри, чтобы согласовать дату. Это может быть март или апрель, но не позднее апреля. Дата, которая была бы привлекательной для нас в США, даже если бы бой проходил в Великобритании, – это середина апреля, потому что у нас есть турнир в студенческом баскетболе под названием «Мартовское безумие», от которого страна сходит с ума. Трудно будет где-то там найти дату для боя».

Тайсон Фьюри и Боб Арум / Фото - Yahoo! Sports Тайсон Фьюри и Боб Арум / Фото - Yahoo! Sports

В любом случае, такой бой будет лишь разминкой перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира. Арум болеет за то, чтобы Фьюри все же подрался с Усиком, а не Джошуа, и верит, что такой бой обязательно будет.

«Он единственный парень, который будет наиболее конкурентоспособным с Фьюри. Надеюсь, в следующем году такой бой состоится. При всем уважении, я не даю Джошуа особых шансов в матче-реванше с Усиком».

Следующий бой Фьюри, в любом случае, будет чистой формальностью. «Цыганский король» обязан его выиграть и собрать максимально возможную прибыль, но ключевой момент в его карьере наступит уже следующей осенью.