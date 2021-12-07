Хэйни: «Я потряс Диаса несколько раз по ходу боя, однако люди забывают, что мне всего 23 года»
«У Хэйни не 0 поражений!» Американский нокаутер раскрыл правду о чемпионе в весе Ломаченко
Ромеро заявил, что разочек обладатель титула WBC точно проиграл
11:26
Девин Хэйни / Фото: Matchroom
Американский нокаутер Роландо Ромеро (14-0, 12 KO) в своих соцсетях рассказал о темной истории чемпиона WBC в легком весе Девина Хэйни (27-0, 15 KO):
Б*я, Хэйни по почте пояс привезли, и Девин дал за это чутка бабла. Дружище, он в Мексике про**ал, ты в курсах? Ты ведь знаешь, что он проиграл в Мексике, а они просто переиначили результат боя. Так что завязывай с этими разговорами.
Напомним, что после победы над Джозефом Диасом (32-2-1, 15 KO) Хэйни может сойтись в ринге с Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO).
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