У Мейвезера объяснили, в чем Ломаченко хуже Пакьяо и Флойда

Американский тренер не верит в покорение других весовых категорий украинцем

Василий Ломаченко / Фото: Top Rank

Джефф Мейвезер, американский тренер и дядя экс-чемпиона мира Флойда Мейвезера (50-0, 27 KO) заявил, экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) не способен с такой легкостью подниматься в другие дивизионы, как его племянник или Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO).



Я не думаю, что Ломаченко переоценен. Я все еще считаю его отличным бойцом. Как по мне, он по сей день остается великолепным боксером. Но весовые категории существуют не просто так. Он один из тех отличных бойцов, которые не могут подниматься в крупные веса. Он не может делать так, как Флойд, Мэнни и другие подобные ребята - великие бойцы, для которых не имели значения твои габариты, поскольку они все равно могли побить тебя за счет своих навыков.

Напомним, что Ломаченко готовится к предстоящему бою с экс-чемпионом IBF.