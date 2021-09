Уайлдер перед поединком с Фьюри ставит рекорды в жиме лежа

Деонтей Уайлдер / Фото: Ryan Hafey

Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) интенсивно готовится к предстоящей трилогии с чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).



Американец поделился своим прогрессом в жиме лежа. Если в июне «Бронзовый бомбардировщик» неистово радовался поднятой 140 кг штанге, то пару дней назад американец уже победил 350-фунтовую штангу (159 кг):

310 lbs. 350 lbs.



Deontay Wilder continues to add strength in preparation for his trilogy bout with Tyson Fury #FuryWilder3 (via @BronzeBomber) pic.twitter.com/IeSGfDOaqG