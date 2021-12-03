Джошуа: «Уайлдер пытался, но твоя мощь и свирепость ничто, если их нет в твоей голове»
Уайлдер прервал молчание: «Лучшее еще впереди»
Бывший чемпион WBC не намерен уходить из бокса
14:45
Уайлдер и Фьюри / Фото: Top Rank
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-2-1, 1 KO) на Youtube канале своей жены высказался о своем будущем:
Я в порядке. У меня не вышло добиться успеха (в бою с Фьюри – XSPORT), но есть нечто большее, чем победа. Никаких отговорок – я двигаюсь вперед. Это только начало, лучшее от меня вы еще не увидели. Я все еще влюблен в бокс. У меня еще остались цели в спорте.
У меня сломана рука, так что пока я восстанавливаюсь. После этого я намерен вернуться.
Напомним, что после поражения от Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) с серьезными повреждениями попал в больницу, а вскоре ему потребовалась операция.
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