Фьюри: «Эта трилогия заслуживает место в истории спорта»
Уайлдера отправили в больницу после жесточайшей зарубы с Фьюри
Американец второй раз проиграл британцу
08:55
Уайлдер и Фьюри / Фото: Getty Images
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO) в 11-м раунде был нокаутирован обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).
После поединка, по ходу которого «Бронзовый бомбардировщик» также дважды был отправлен в нокдаун, американца отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга, сообщает ESPN.
Доминировавший в ринге «Цыганский король» высказался о своей победе.
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